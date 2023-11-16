Kanser tedavisi gören Tanyeli: 52 kiloya kadar düştüm

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Uzun bir tedavi süreci sonrası 21 Ekim'de kanser aşısı olmak için Küba'ya giden Tanyeli, orada 10 gün kalmıştı.

Küba dönüşü, sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, "Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim" demişti.

Tedavisini Türkiye'de devam eden Tanyeli, hastanede yapılan kontrollerin ardından son durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.