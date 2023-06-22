Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye eşinden destek

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli, mide ameliyatı ile 99 kilodan 60 kiloya düşmesiyle adından söz ettirmişti.



Son haliyle adından söz ettiren Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı öğrenildi.



"BU SINAVI BİRLİKTE GEÇECEĞİZ"

Tedavisi başlayan Tanyeli'ye eşi İlker Sünneli'den destek paylaşımı geldi. Tanyeli'nin hastanede videosunu paylaşan Sünneli, "Seni çok seviyorum canım karım, bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz Allah'ın izniyle" dedi.