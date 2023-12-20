Kansere yakalanmıştı: The Big Bang Theory yıldızı Kate Micucci'den açıklama

"The Big Bang Theory" dizisinde "Lucy" karakterine hayat veren oyuncus Kate Micucci akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Dizinin 8 bölümünde rol alan 43 yaşındaki Micucci, son durumunu takipçileriyle paylaştı.
Variety'nin haberine göre; başarılı bir ameliyat geçiren ünlü isim, "Kanserden kurtuldum ve geçen haftaki ameliyat harika geçti" dedi.
"BAŞKA BİR TEDAVİYE İHTİYACIM YOK"
Kate Micucci, sözlerine; "Ameliyatın işe yaradığına dair tüm raporlar geldi. Başka bir tedaviye ihtiyacım yok, bu yüzden tüm doktorlarıma, hemşirelerime ve benimle gerçekten çok iyi ilgilenen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Hastalığın erken teşhis edildiğini açıklayan ünlü isim "Gerçekten çok tuhaf çünkü hayatımda hiç sigara içmedim. Bu yüzden sürpriz oldu ama sanırım bu da oluyor ve en iyi haber, erken yakalamış olmaları. İyiyim" demişti.
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