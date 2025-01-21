Kanseri tedavisi gören Tanyeli'den ziyaretçilerine: Gelirseniz kovulursunuz
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor. Tedavisi süren ünlü isim ziyaretçi yasağına uymayanlara sitem etti.
Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, son dönemde sağlık durumuyla gündeme geliyor.
Sosyal medya hesabında sık sık tedavi süreciyle ilgili paylaşım yapan Tanyeli'ye ünlü isimlerden destekler sürüyor.
TANYELİ'YE ZİYARETÇİ YASAĞI
Geçtiğimiz hafta, arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı geldi.
Tanyeli "Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..." ifadelerini kullandı.
Tanyeli, ziyaretçi yasağı sonrası sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Oksijen maskesine bağlanan Tanyeli, "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dahi giremiyor. Gelirseniz, kovulursunuz net!" dedi.
Öte yandan Tanyeli'yi son olarak Asena ziyaret etmişti. Bir dönemde rakip olarak görülen ve dans sahnelerinde sıkça kıyaslanan Asena ile Tanyeli'nin bir araya geldiği anlar gündem oldu.
Asena, Tanyeli ile karesini "Bugün günlerden yine Kraliçe" notuyla paylaştı.
"2,5 AYDA 54 KİLO VERDİM"
Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" ifadelerini kullanmıştı.
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