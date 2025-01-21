Kanseri tedavisi gören Tanyeli'den ziyaretçilerine: Gelirseniz kovulursunuz

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, son dönemde sağlık durumuyla gündeme geliyor. Sosyal medya hesabında sık sık tedavi süreciyle ilgili paylaşım yapan Tanyeli'ye ünlü isimlerden destekler sürüyor.



TANYELİ'YE ZİYARETÇİ YASAĞI



Geçtiğimiz hafta, arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı geldi.



Tanyeli "Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..." ifadelerini kullandı.



Tanyeli, ziyaretçi yasağı sonrası sosyal medyadan açıklamada bulundu.



Oksijen maskesine bağlanan Tanyeli, "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dahi giremiyor. Gelirseniz, kovulursunuz net!" dedi.



Asena, Tanyeli'yi hastanede ziyaret etmişti.