Kanseri yenen Şimal'den kontrol sonrası paylaşım: Saçlarım gelmeye başladı

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve hastalığı yenen şarkıcı Şimal, bugün gittiği doktor kontrolünden duygusal bir paylaşım yaptı.

Kanseri yenen Şimal'den kontrol sonrası paylaşım: Saçlarım gelmeye başladı

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal, tedavi süreci hakkında sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.

Kanseri yenen Şimal'den kontrol sonrası paylaşım: Saçlarım gelmeye başladı - 1

RUTİN KONTROLÜNE GİTTİ

Kısa bir süre önce kanseri yenen Şimal, rutin kontroller için doktora gitti. Saçları tekrar çıkan Şimal o anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kanseri yenen Şimal'den kontrol sonrası paylaşım: Saçlarım gelmeye başladı - 2

"BENİ BİR DAHA TERK ETMESİNLER İNŞALLAH"

Ünlü şarkıcı Şimal, paylaşımına "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" notunu düştü.﻿

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