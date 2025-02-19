Kanseri yenen Şimal'den kontrol sonrası paylaşım: Saçlarım gelmeye başladı
Uzun süredir kanser tedavisi gören ve hastalığı yenen şarkıcı Şimal, bugün gittiği doktor kontrolünden duygusal bir paylaşım yaptı.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.
Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal, tedavi süreci hakkında sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.
RUTİN KONTROLÜNE GİTTİ
Kısa bir süre önce kanseri yenen Şimal, rutin kontroller için doktora gitti. Saçları tekrar çıkan Şimal o anları, sosyal medya hesabından paylaştı.
"BENİ BİR DAHA TERK ETMESİNLER İNŞALLAH"
Ünlü şarkıcı Şimal, paylaşımına "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" notunu düştü.
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