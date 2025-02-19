Kanseri yenen Şimal'den kontrol sonrası paylaşım: Saçlarım gelmeye başladı

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal, tedavi süreci hakkında sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.

RUTİN KONTROLÜNE GİTTİ

Kısa bir süre önce kanseri yenen Şimal, rutin kontroller için doktora gitti. Saçları tekrar çıkan Şimal o anları, sosyal medya hesabından paylaştı.