Kanserle mücadele eden Bahar Öztan yoğun bakıma kaldırıldı

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti ve ardından modellik yaptı.



1972 yılında Osman Seden imzalı Mahkum filmi ile sinemaya adım atan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner ile şöhreti yakaladı.

2000'li yılların başında ABD'ye den Öztan bir süre Miami'de yaşadı ve altı yıl sonra geri döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçen oyuncu, sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.