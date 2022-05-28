Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan kedisi Korsan’ı kaybetti

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kedisi Korsan öldü. Kalkavan kendisine 18 yıldır hayat arkadaşlığı yapan kedisine duygusal bir mesajla veda etti.

Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan kedisi Korsan’ı kaybetti
Billur Kalkavan ile kedisi Juli

Haberler 28.05.2022 - 13:39

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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, kedisi ‘Korsan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kalkavan "18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan ‘Korsan'ımı 2 gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır, ‘Korsan'ın sağlığı tam 1,5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan 6 kedimiz ve kendi adımıza ‘Korsan'ı hep minnetle anacağız. Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. ‘Korsan’ sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim, o kadar…" sözlerini dile getirdi.

Ünlü oyuncu yaptığı diğer paylaşımda ise Juli isimli kedisini paylaşarak, "Adı Juli, Korsan’ın sevgilisidir. Sultanahmet’te Aya Irini kilisesinden getirmiştim bundan dolayı evdeki tek Hristiyandır. 15 yaşında, bana bi başka düşkün. Kel kafamı da özellikle çok sevdi gelip sürünüp oturuyor. Saçlarım dökülmeden de yastığımın tepesini seviyordu ama şimdi başka" dedi.

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