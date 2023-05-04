Kanserle mücadele eden Hülya Bozkaya son durumunu paylaştı (Hülya Bozkaya kimdir?)

Bozkaya, "Kaç günüm var bilmiyorum" notuyla şarkı söylediği anları paylaştı.

Nisan ayının başında sağlık durumuyla ilgili konuşan Hülya Bozkaya, "Sevgili gönül dostlarım maalesef ki sizlere güzel haberler veremiyorum. Kemoterapi sonrası çekilen pet sonucunda 3 tane yeni bulgular tespit edildi. Bugün emar çekilecek haftaya konsey toplanıp karar verecek. Yoruldum savaşacak gücüm kalmadı keşke böyle olmasaydı lakin bazen kadere teslim olmak gerek. Yaradana sığındım o ne dilerse o olsun. Kalın sağlıcakla. " ifadelerini kullanmıştı.

HÜLYA BOZKAYA KİMDİR?

Hülya Bozkaya, 6 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Muşlu olan Hülya Bozkaya, bir dönem Flash Tv ekranlarının vazgeçilmez programı olan Ne Çıkarsa Bahtına programının sunuculuğunu yapmıştır.