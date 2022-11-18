Kanserle mücadele eden oyuncu Jane Fonda: Ölmeye hazırım

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan sinemanın yaşayan efsanelerinden Jane Fonda, faniliği üzerine düşündüğünü ve ölmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Entertainment Tonight'a konuşan 84 yaşındaki Fonda, Etrafta çok daha uzun süre bulunmayacağının farkında olduğunu ve harika bir hayat yaşadığı için hazır hissettiğini ifade etti.



Fonda, bir tür kan kanserine yakalandığını ancak tedavi edilebilir olduğunu ve kemoterapi sürecinin de başladığını belirtti.



JANE FONDA KİMDİR?



Onun hikayesi 1937'de New York'ta başladı.



Babası sinema ve tiyatro sanatçısı Henry Fonda'nın izinden giden Jane, önce tiyatro sahnesine ardından kamera karşısına geçti. Gençlik yıllarında Vietnam savaşına olan karşıtlığıyla da ön plana çıktı.



Olağanüstü Öyküler, Stanley ve Iris, Atları da Vururlar, Herşey Yolunda gibi unutulmaz filmlerde rol aldı.



1978 tarihli Eve Dönüş filminde sevgilisi Vietnam savaşına gittikten sonra boşluğa düşen bir genç kadını canlandırdı. Bu rolle 1972'de kazandığı Oscar ödülüne yenisini ekledi.