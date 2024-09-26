Kanserle mücadele eden Tanyeli bir ameliyat daha oldu

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçirdi. Ünlü isim, ameliyathaneye götürüldüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Kanserle mücadele eden Tanyeli bir ameliyat daha oldu

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, bir ameliyat daha oldu.

Tanyeli, ameliyathaneye götürüldüğü anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kanserle mücadele eden Tanyeli bir ameliyat daha oldu - 1

"BU OPERASYONDAN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIM"

Ünlü isim, "Ben hazırım, gidiyorum. İnşallah, sağlıklı sıhhatli bu minik operasyondan da başarıyla çıkacağıma inanıyorum. Çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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