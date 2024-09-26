Kanserle mücadele eden Tanyeli bir ameliyat daha oldu

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, bir ameliyat daha oldu.

Tanyeli, ameliyathaneye götürüldüğü anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.