Kanserle mücadele eden Tanyeli bir ameliyat daha oldu
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçirdi. Ünlü isim, ameliyathaneye götürüldüğü anları takipçileriyle paylaştı.
Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, bir ameliyat daha oldu.
Tanyeli, ameliyathaneye götürüldüğü anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"BU OPERASYONDAN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIM"
Ünlü isim, "Ben hazırım, gidiyorum. İnşallah, sağlıklı sıhhatli bu minik operasyondan da başarıyla çıkacağıma inanıyorum. Çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.
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