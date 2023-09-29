Kanserle mücadele eden Tanyeli: Bugün abim de kansere yenik düştü

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Tedavisi süren Tanyeli, annesinden sonra ağabeyini de kanserden kaybettiğini paylaştı.

Tanyeli, “Kanser işte annemden sonra 54 yaşında ağabeyimin de sebebi oldu. Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser… Bugün ağabeyim de kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi ağabeyim, satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağabeyim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah’ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun, seni çok seviyorum hoşçakal ağabeyim” ifadelerini kullandı.