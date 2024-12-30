Kanserle mücadele ediyor: Tanyeli son durumunu açıkladı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşım yapmıyordu. Ünlü isim, son durumunu açıkladı.
Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşım yapmıyordu.
Sevenlerini endişelendiren Tanyeli, son durumunu şu sözlerle açıkladı:
"Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor."
"2,5 AYDA 54 KİLO VERDİM"
Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" ifadelerini kullanmıştı.
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