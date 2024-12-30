Kanserle mücadele ediyor: Tanyeli son durumunu açıkladı

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşım yapmıyordu.

Sevenlerini endişelendiren Tanyeli, son durumunu şu sözlerle açıkladı:

"Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor."