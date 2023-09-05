Kanye West-Bianca Censori çifti kara listeye alındı

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Kanye West, son olarak müstehcen davranışlarıyla gündem oldu.

Bir süredir aşk yaşadığı Bianca Censori ile Venedik'e giden West, tekneyle gezerken pantolonu düşük bir şekilde objektiflere yansımıştı. Bu hali günlerce konuşulan ünlü çifte tekneyi kiralayan tur şirketi Venezia Turismo Motoscafi, Daily Mail Australia Sunday'e açıklama yaptı.