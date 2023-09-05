Kanye West-Bianca Censori çifti kara listeye alındı

Son dönemde evlilik iddiasıyla gündemden düşmeyen Kanye West ile Bianca Censori, geçtiğimiz günlerde İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olmuştu. Ünlü çiftle ilgili tur şirketinden açıklama geldi.

Kanye West-Bianca Censori çifti kara listeye alındı

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren , son olarak müstehcen davranışlarıyla gündem oldu.

Bir süredir aşk yaşadığı Bianca Censori ile Venedik'e giden West, tekneyle gezerken pantolonu düşük bir şekilde objektiflere yansımıştı. Bu hali günlerce konuşulan ünlü çifte tekneyi kiralayan tur şirketi Venezia Turismo Motoscafi, Daily Mail Australia Sunday'e açıklama yaptı.

Kanye West-Bianca Censori çifti kara listeye alındı - 1

KARA LİSTEYE ALINDILAR

Şirketin açıklamasında, fotoğraflar kamuoyuna yansıyana kadar West'in teknede pantolonunu indirdiğinden habersiz olduklarını belirterek "Kaptan trafiği gözetmek zorundaydı ve bu yaşananları görmedi. Eğer görseydi derhal karaya çıkar ve haddini aşanları yetkililere bildirirlerdi" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin açıklamasında West ve Censori'nin uygunsuz görüntülerini kınanarak "Kendimizi bu tür eylem ve davranışlardan tamamen ayırıyoruz. Bay West ve eşi bundan böyle kesinlikle şirketimizin teknelerine kabul edilmeyecektir" denildi.

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