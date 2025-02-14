Kanye West ile Bianca Censori boşanıyor mu? Rapçi milyonlarca dolar kaybedebilir

Dünyanın en çok kazanan rapçileri arasında yer alan Kanye West gündemden düşmüyor. Eşi Bianca Censori'nin Grammy Ödülleri'ndeki görünümü nedeniyle tepkilerin odağı olan rapçiden kötü haber geldi. Daily Mail'in haberine göre, 47 yaşındaki Kanye West ile Bianca Censori ayrılıyor. Grammy Ödülleri'nden 11 gün sonra ünlü çiftin boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Aralık 2022'de başlayan kısa evliliğin sona ermesinin ardından Bianca Censori'nin 5 milyon dolar alacağı ve çiftin bu konuda sözlü olarak anlaştığı düşünülüyor. 47 yaşındaki rapçiye yakın bir kaynak, çiftin artık ayrıldığını ve önümüzdeki günlerde evliliği sonlandırmak için yasal başvuruda bulunacaklarını belirtti.

The Hollywood Reporter'a açıklamada bulunan çiftin temsilcisi ise ayrılık iddialarını yalanladı. Uzun zamandır çiftle çalışan Milo Yiannopoulos şu açıklamada bulundu: "Ye ve Bianca Los Angeles'ta, Sevgililer Günü'nü birlikte geçirmek üzereler. Özel hayatlarıyla ilgili duyurular doğrudan kendilerinden gelecektir, magazin basınındaki kaynaksız söylentilerden değil. Ye ve Bianca'nın ayrıldığını beşinci kez mi, altıncı kez mi yanlış bildirdiler? Sayısını unuttum."

EŞİNİN KIYAFETİNİ SAVUNDU



2025 Grammy Ödülleri'ne Kanye West ve eşi Bianca Censori damga vurmuştu. Censori'nin şeffaf file elbisesiyle neredeyse çıplak görünmesi kırmızı halıda büyük bir skandala imza attı.



"Karım üzerinde hakimiyetim var" diyen 47 yaşındaki "O bir milyarderle birlikte. Neden sizin gibi meteliksizleri dinlesin ki? İnsanlar kırmızı halı görünümünün onun kararı olduğunu söylüyor. Evet, istemediği hiçbir şeyi ona yaptırmıyorum" ifadelerini kullandı.

West sözlerine "Ama benim onayım olmadan kesinlikle bunu yapamazdı! Yaşayan hiç kimseye saygım veya empatim yok çünkü yaşayan hiç kimse benimle uğraşamaz, ama bazı insanları seviyorum ve onlara iyilik yapıyorum" diye devam etti.

WEST'E OTİZM TEŞHİSİ KONULDU



Öte yandan, ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı. 47 yaşındaki rapçiye 2016'da bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu. Ancak, rapçi yakın zamanda eşi Bianca Censori'nin yardımıyla kendisine bir başka bir teşhis daha konulduğunu açıkladı.



The Download adlı podcast'e konuşan Kanye West, eşi Bianca'nın kendisini, Justin Bieber'ın da görüştüğünü iddia ettiği, bir doktora randevu almaya teşvik ettiğini açıkladı. "Eşim beni o doktora götürdü ve doktor bana 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar gördüm' dedi" ifadelerini kullanan West, geçmişteki davranışlarını yeniden gözlemlediğini söyledi.



"KONTROLÜ KAYBETTİM"



İnsanların kendisine yardım etmeye çalıştığını ancak söylenenlerin "tam tersini yapmak" isteğini belirten yıldız, böyle durumlarda "kontrolü kaybettiğini" söyledi. Rapçi şu anda ilaç kullanmadığını ve yaratıcılığının etkilenmesini istemediğini ifade etti:



"Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer."



MUSK'A ATTIĞI MESAJLARDA BAHSETMİŞTİ



Kanye West'in Twitter'ın (X) CEO'su Elon Musk'a attığı mesajlar 2023 yılında ortaya çıkmıştı. West attığı mesajlarda "Ne zaman konuşacağız? Bana bir şey borçlu değilsin. Benimle bir daha konuşmak zorunda değilsin. Ama eğer konuşursak ilişkimizin doğası değişecek. Ben bipolar değilim. 2002'de yaşadığım bir araba kazası nedeniyle otizm belirtileri gösteriyorum" demişti.