Kanye West’in antisemitizm özrü, İsrail tarafından kabul edilmedi

Bir süre önce Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de sosyal medya hesapları kapatılan Kanye West, Yahudi karşıtı söylemleri için özür dilemişti.



Kanye West, İbranice açıklamasında, “Sözlerimin veya sözleimin sebep olduğu kasıtsız kargaşadan dolayı Yahudi toplumundan içtenlikle özür dilerim. Amacım kırmak ya da saygısızlık etmek değildi. Sebep olabileceğim acılardan derin pişmanlık duyuyorum. Daha fazla duyarlılık ve anlayış sağlamayı istiyorum. Affınız benim için önemli ve bunu telafi etmeye kararlıyım” ifadeleri yer almıştı.

İsrail resmi hesabı bugün yaptığı açıklamada, West’in özrüne teşekkür ederek kabul etmediklerini açıkladı