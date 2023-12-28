Kanye West’in antisemitizm özrü, İsrail tarafından kabul edilmedi

ABD’li rapçi Kanye West, geçtiğimiz günlerde antisemitik yorumları sebebiyle Yahudilerden İbranice özür dilemişti. İsrail resmi hesabı, West’in açıklamasına teşekkür ederek özrü kabul etmediklerini belirtti.

Kanye West’in antisemitizm özrü, İsrail tarafından kabul edilmedi

Bir süre önce Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de sosyal medya hesapları kapatılan , Yahudi karşıtı söylemleri için özür dilemişti.

Kanye West, İbranice açıklamasında, “Sözlerimin veya sözleimin sebep olduğu kasıtsız kargaşadan dolayı Yahudi toplumundan içtenlikle özür dilerim. Amacım kırmak ya da saygısızlık etmek değildi. Sebep olabileceğim acılardan derin pişmanlık duyuyorum. Daha fazla duyarlılık ve anlayış sağlamayı istiyorum. Affınız benim için önemli ve bunu telafi etmeye kararlıyım” ifadeleri yer almıştı.

resmi hesabı bugün yaptığı açıklamada, West’in özrüne teşekkür ederek kabul etmediklerini açıkladı

Kanye West’in antisemitizm özrü, İsrail tarafından kabul edilmedi - 1

WEST’İN ANTİSEMİTİK GEÇMİŞİ

Rapçi, son yıllarda birçok Yahudi karşıtı yorum yaparak Yahudi toplulukları tarafından kınanmıştı. Yorumları sebebiyle büyük şirketlerle iş anlaşmaları bozulan West, 2022 yılında bir radyo programında Adolf Hitler'i överek, "Nazileri seviyorum" demiş ve kendini Nazi ilan etmişti.

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