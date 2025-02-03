Kanye West'in eşi Bianca Censori kimdir, kırmızı halıdan neden kovuldu?

Bianca Censori, Avustralya'nın Melbourne şehrinde doğup büyüyen bir mimardır. Carey Baptist Grammar School'dan 2012 yılında mezun olduktan sonra, 2013 yılında Melbourne Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken "Nylons" adlı bir takı markası kurmuştur. 2017 yılında üniversiteden mezun olmuştur.



Kariyerine mimarlık alanında devam eden Censori, Kanye West'in moda markası YEEZY'de Mimari Departmanı Başkanı olarak görev yapmaktadır.



Kanye West ile olan ilişkisiyle de tanınan Censori, çiftin 2022 yılında evlendiği bildirilmektedir. Son dönemde, 2025 Grammy Ödülleri'ne katılımı ve giydiği cesur kıyafetle dikkatleri üzerine çekmiştir.