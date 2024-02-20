Karayip Korsanları'nın Gibbs'i Kevin McNally aile içi şiddet iddiaları nedeniyle tutuklandı

ÖNÜMÜZDEKİ AY MAHKEMEYE ÇIKACAK

Sun'ın haberine göre, gözaltına alınan ünlü isim 1,5 milyon TL (40.000 pound) kefaletle serbest bırakıldı ve gelecek ay mahkemeye çıkması bekleniyor.



Ünlü ismin kendisi gibi oyuncu eşi Phyllis Logan'ın ise McNally'nin tutuklandığını bildiğini inkar ettiği bildirildi.



Los Angeles polisi Sun'a, Kevin McNally'nin şu anki veya eski eşi, birlikte yaşadığı veya çocuğunun ebeveyni olan bir kurbanda travmatik bir duruma neden olan bir yaralanmaya neden olduğu şüphesiyle tutulduğunu söyledi.