Karayip Korsanları'nın Gibbs'i Kevin McNally aile içi şiddet iddiaları nedeniyle tutuklandı

Karayip Korsanları ile şöhreti yakalayan oyuncu Kevin McNally, Los Angeles'ta düzenlenen “Dr. Who” hayran toplantısına katılmadan kısa bir süre önce gözaltına alındı.
Organizatörler, ünlü oyuncunun hayranlarına; McNally'nin kişisel nedenlerden dolayı etkinlikte olmayacağını açıkladı.
ÖNÜMÜZDEKİ AY MAHKEMEYE ÇIKACAK
Sun'ın haberine göre, gözaltına alınan ünlü isim 1,5 milyon TL (40.000 pound) kefaletle serbest bırakıldı ve gelecek ay mahkemeye çıkması bekleniyor.
Ünlü ismin kendisi gibi oyuncu eşi Phyllis Logan'ın ise McNally'nin tutuklandığını bildiğini inkar ettiği bildirildi.
Los Angeles polisi Sun'a, Kevin McNally'nin şu anki veya eski eşi, birlikte yaşadığı veya çocuğunun ebeveyni olan bir kurbanda travmatik bir duruma neden olan bir yaralanmaya neden olduğu şüphesiyle tutulduğunu söyledi.
DEPP'E DESTEK OLMUŞTU
Öte yandan Karayip Korsanları serisinde Johnny Depp ile rol alan Kevin McNally, 2021'de eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddia edilen ama suçlamalardan aklanan Depp'e destek olmuştu.
McNally, "Onun hiçbir zaman karanlık bir yanını görmedim. İnsancıl ve güzel bir insan görüyorum. Onun geri dönüp Jack Sparrow'u oynaması için herhangi bir engel görmüyorum" demişti.
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