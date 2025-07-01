Karl Lagerfeld'in evi açık artırmayla satılacak

Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld'in Paris yakınlarındaki evi açık artırmaya çıkıyor.



2019'da hayata veda eden Lagerfeld'in evi geniş bir alana yayılıyor. Arazinin içinde üç farklı ev yer alıyor.

Yüzme havuzu, tenis kortu ve ağaçlarla çevrili bir bahçesi var.

Ana evin birinci katında Karl Lagerfeld'in geniş bir stüdyosu bulunuyor.



Alman kökenli Fransız moda tasarımcısı Lagerfeld'in evi, başkent Paris'in 15 kilometre batısında yer alıyor.



Evin mutfağında 4 fırın, iki buzdolabı ve 5 lavabo var. 100 kişiye aynı anda yemek verilebiliyor.



Emlak firması tarafından 2023'te satın alınan ev açık artırmayla satılacak. Açılış fiyatı ise 4.6 milyon euro.



Lagerfeld'in Paris'teki üç odalı fütüristik apartman dairesiyse Mart 2024'te 10 milyon euroya satılmıştı.

