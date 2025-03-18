Karlie Kloss üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor

4 yaşında Levi ve 19 aylık Elijah adlarında iki oğlu olan Kloss, üçüncü çocuğunun cinsiyetini henüz açıklamadı.

"AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY"

Öte yandan ünlü model Karlie Kloss, üçüncü hamileliği ile ilgili Vogue dergisine konuştu ve "Aile benim için her şey. Josh ve ben bu mutluluğa minnettarız" dedi.