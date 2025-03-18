Karlie Kloss üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor

Ünlü model Karlie Kloss ile Joshua Kushner'ın mutlu beraberliği sürüyor. İki çocuğu olan ünlü çiften Kloss, karnı burnunda pozlarını paylaşarak; üçüncü kez anne olacağını açıkladı.

Karlie Kloss üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor

Victoria's Secret meleği olarak ünlenen ABD'li model ile iş insanı Joshua Kushner, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

2021'in mart ayında ilk çocukları Levi'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan ünlü çift, 2023'ün temmuz ayında da ikinci kez anne baba oldular.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK MÜJDESİ

Mutlu beraberlikleri süren Karlie Kloss ile Joshua Kushner'dan müjdeli haber geldi. 32 yaşındaki ünlü model, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

Karlie Kloss üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor - 1

"ÜÇ KİŞİLİK PARTİ"

Büyüyen karnını gözler önüne seren , paylaşımına  "Üç kişilik parti" notunu düştü.

4 yaşında Levi ve 19 aylık Elijah adlarında iki oğlu olan Kloss, üçüncü çocuğunun cinsiyetini henüz açıklamadı.

Karlie Kloss üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor - 2

"AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY"

Öte yandan ünlü model , üçüncü hamileliği ile ilgili Vogue dergisine konuştu ve "Aile benim için her şey. Josh ve ben bu mutluluğa minnettarız" dedi.

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