Karlie Kloss üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor
Ünlü model Karlie Kloss ile Joshua Kushner'ın mutlu beraberliği sürüyor. İki çocuğu olan ünlü çiften Kloss, karnı burnunda pozlarını paylaşarak; üçüncü kez anne olacağını açıkladı.
Victoria's Secret meleği olarak ünlenen ABD'li model Karlie Kloss ile iş insanı Joshua Kushner, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.
2021'in mart ayında ilk çocukları Levi'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan ünlü çift, 2023'ün temmuz ayında da ikinci kez anne baba oldular.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUK MÜJDESİ
Mutlu beraberlikleri süren Karlie Kloss ile Joshua Kushner'dan müjdeli haber geldi. 32 yaşındaki ünlü model, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
"ÜÇ KİŞİLİK PARTİ"
Büyüyen karnını gözler önüne seren Karlie Kloss, paylaşımına "Üç kişilik parti" notunu düştü.
4 yaşında Levi ve 19 aylık Elijah adlarında iki oğlu olan Kloss, üçüncü çocuğunun cinsiyetini henüz açıklamadı.
"AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY"
Öte yandan ünlü model Karlie Kloss, üçüncü hamileliği ile ilgili Vogue dergisine konuştu ve "Aile benim için her şey. Josh ve ben bu mutluluğa minnettarız" dedi.
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