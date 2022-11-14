Karsu Dönmez: Türk müzisyenlerden öğrendiğim şarkıyı hemen çalabiliyorum

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan, ünlü isimleri konuk ettiği programı 'Bambaşka Sohbetler'de Karsu Dömez'i ağırladı.

Düvenci, “Bilmeyenler için kendini biraz anlatır mısın?” diyerek Karsu'ya nerede yaşadığını ve neden Türkçeyi az konuştuğunu sorarak programa başladı.



"BAZEN KELİMELERİ ZOR TOPARLIYORUM"

Karsu, “Annem 8 yaşındayken, Amsterdam’da çalışan dedemin yanına gidiyor. Babam ise 20 yaşında okumak için Hollanda’ya geçiyor. Görücü usulü tanışıp evleniyorlar. Biz iki kardeşiz, Amsterdam’da doğdum, büyüdüm. Okulda, evde Hollandaca konuştuğum için bazen kelimeleri zor toparlıyorum. Türkiye’deki müzisyenlerden öğrendiğim bir şarkıyı duyup hemen çalabiliyorum. Yetenekli olduğumdan değil, Türk kulağım olduğu için hemen kavrayabiliyorum” diyerek kısaca kendini tanıttı.



"AMERİKA'DA İKİ KONSER VERDİM"

Ünü müzisyen, Düvenci'nin “Amerika turnesinden yeni geldiğini biliyorum. Nasıl geçti?” sorusuna; “Amerika’da iki konser verdim, inanılmaz güzeldi. Biletlerin tamamı tükenmişti” sözleriyle yanıt verdi.



Ceyda Düvenci ardından Karsu'ya; “Şarkıcı olmaya nasıl karar verdin?” diye sordu. Ünlü şarkıcı da “Kardeşim ve ben inanılmaz güzel bir çocukluk yaşadık. Babamın restoranında piyano çalmaya başladım. Asıl hedefim çocuk psikoloğu olmaktı. Müziği biraz denemek istedim ve hâlâ deniyorum. Kendimi her zaman geliştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"TÜRK MUTFAĞI DAHA ÇOK İLGİYİ HAK EDİYOR"

Düvenci, yemek programı sunuculuğu yapan Karsu'ya “Yemeğe olan bu tutkun nereden geliyor?” diye sordu.



Ünlü isim, “Farklı malzemeleri kombin edip harika yemekler çıkarabiliyoruz. Dünya çapında Türk mutfağı üçüncü sırada ama Avrupa’da sadece lahmacun ve döneri biliyorlar. Türk mutfağının daha çok ilgiyi hak ettiğini düşündüğüm için çalışıyorum" yanıtını verdi.



YEMEK KİTABI HAZIRLIYOR

"Türk mutfağı ile ilgili bir yemek kitabı hazırlıyorum" diyen Karsu, "Hollanda’da mart ayında satışa çıkması planlanıyor. Türkiye için henüz tarih belli değil çünkü çeviriyi başka birinin yapması gerekiyor. Beyran çorbasının tarifini hastayken denemenizi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.



“Yeni şarkım bugünlerde çıkacak" diyerek heyecanını paylaşan 32 yaşındaki Karsu, programın sonunda Düvenci’nin defterine;

“Konserime ve turuma hoşgeldiniz. Sevgiler” notunu yazdı.

