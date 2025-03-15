Karsu'dan müjde: Albümümü tamamladım
Şimdilerde anne olmak için gün sayan Karsu Dönmez, bir yandan da albüm çalışmalarını sürdürüyordu. Ünlü şarkıcı, albümünün bittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde anne olmak için gün sayan Karsu, birkaç ay önce bir oğlu olacağını duyurmuştu.
Heyecanı günden güne büyüyen Karsu Dönmez, bir yandan da albüm çalışmalarını sürdürüyordu.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Doğum için gün sayan ünlü şarkıcı, yeni albümünü tamamladığını müjdeledi. Stüdyoda çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Karsu, heyecanını şu sözlerle ifade etti:
"Albümümü tamamladım. Bir yıl boyunca harika bir ekiple gece gündüz çalıştıktan sonra stüdyodan şahane bir mutlulukla ayrıldım. Doğum sonrası yeniden işime döndüğümde, kendime en güzel hediyeyi vereceğim... Yeni müziğim. Şarkılarımı herkesin dinlemesi için sabırsızlanıyorum!"
"SİZ BENİM DÜNYAMSINIZ"
Öte yandan Karsu Dönmez, geçtiğimiz haftalarda da oğlu için baby shower partisi düzenlemişti.Partiden kareleri paylaşan ünlü isim, "Sevgili ailemle baby shower. Siz benim dünyamsınız" ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Karsu Dönmez
- N-Life Kültür&Sanat
- Sosyal Medya