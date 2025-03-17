Karsu'nun heyecanı büyüyor: Anne olmak üzere olduğuma inanamıyorum

Şarkıcı Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile 2024 yılının temmuz ayında dünyaevine girmişti. Düğün kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren ünlü isim, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.



Bir erkek bebek bekleyen ve heyecanı günden güne büyüyen Karsu Dönmez, karnı burnunda objektif karşısına geçti. Fotoğrafçı Nanda Moira Hagenaars'a poz veren ünlü şarkıcı, duygularını da takipçileriyle paylaştı.

"HAYATIM DEĞİŞMEK ÜZERE" Karsu, siyah beyaz pozlarına "Anne olmak üzere olduğuma hâlâ inanamıyorum. Son haftalara girerken, bu gerçek giderek daha da içime işliyor... Hayatım, tahmin bile edemeyeceğim şekillerde değişmek üzere" notunu düştü.



"EN İNANILMAZ YOLCULUĞUM OLACAK" "Zaman farklı akacak, enerjim yeni yönlere kayacak" diyen ünlü isim, sözlerini "Önceliklerim ve hedeflerim değişecek. Ama her şeyden önemlisi, sevgi daha önce hiç hissetmediğim şekilde büyüyecek. Zaten yeterince çılgın olan hayatımın bu yeni bölümü heyecan verici ve çok güzel, ama dürüst olmak gerekirse biraz da ürkütücü. Yine de kalbimde biliyorum ki bu, hayatımın en inanılmaz yolculuğu olacak" şeklinde sürdürdü.