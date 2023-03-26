Karsu'ya bir acı haber daha

Hollanda'da doğup büyüyen Hataylı müzisyen Karsu, depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetmesinin ardından yeni bir acı haberle daha sarsıldı.

Karsu'ya bir acı haber daha

Ailesi Hataylı olan ve Hollanda'da yaşayan Karsu Dönmez, ’daki depremde halası, kuzenleri ve kuzenlerinin çocukları dahil ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti.

Karsu’nun depremin ardından enkazdan kurtarılan ninesi de hayatını kaybetti.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran sanatçı paylaştığı fotoğrafların altına “Nur içinde yat ninem” notunu düştü.

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Karsu Dönmez, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde rekor yardım toplamıştı.

Karsu, yardım gecesinde söylediği ‘Neredesin Sen’ türküsü ile de çok konuşulmuştu.

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Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlatmıştı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söylemişti.

En iyi arkadaşıyla sahneye çıkan Karsu Dönmez: Bütün kalbim deprem bölgesinde
En iyi arkadaşıyla sahneye çıkan Karsu Dönmez: Bütün kalbim bölgesinde Haberi Görüntüle

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