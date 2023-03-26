Karsu'ya bir acı haber daha

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlatmıştı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söylemişti.

En iyi arkadaşıyla sahneye çıkan Karsu Dönmez: Bütün kalbim deprem bölgesinde Haberi Görüntüle