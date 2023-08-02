Karsu'ya büyük sürpriz: Anne-kız keman çaldılar

"ANNEMLE ÇALIŞMALARIMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi Nehir Mandıracı da “Bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Biraz stresliydim çünkü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk provalarım ve ilk konserim olacaktı. Hemen kabul ettim. Benim için tarifi olmayan çok heyecan verici bir duyguydu. Annem ile ilk defa aynı sahnede bulunuyorum. Karsu gibi başarılı bir solist ve Naci Özgöç gibi başarılı bir şefin yönetimindeki orkestrada olmak benim için heyecan vericiydi. Annemle de bundan sonra çalışmalarıma devam etmeyi çok isterim. Zaten konser vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.