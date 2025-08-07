Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt'in kızları Lyla 5 yaşında: Seni çok seviyorum

Lyla Maria, Eloise Christina adında iki kızları, Ford Fitzgerald adında bir oğulları bulunan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Galaksinin Koruyucuları, Jurassic World ve Yolcular gibi yapımlarla tanınan ABD'li aktör Chris Pratt, 2019 yılında Arnold Schwarzenegger'ın kızı Katherine Schwarzenegger ile dünya evine girmişti.

Chris Pratt ise kızıyla birkaç fotoğrafını paylaşıp "Kızımın 5 yaşında olduğuna inanamıyorum! Zaman gerçekten uçup gidiyor. Seni seviyorum Lyla" dedi.

Kızıyla sarıldığı anı paylaşan Katherine Schwarzenegger, "Sevgili kızımın 5'inci yaş gününü kutluyorum. Seni kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN HASSASİYETİNE DİKKAT EDİYORUM"

Öte yandan ünlü oyuncu, katıldığı bir programda çocuklarını nasıl yetiştirdiklerine dair konuştu. "Benim tarzım, yetiştirilme tarzımdan çok etkilenmiştir" diyen Pratt, "Ben çok hassas bir çocuktum, ama babam çok sert ve çok katıydı. Bu yüzden çocukların hassasiyetine biraz daha dikkat ediyorum. Bu yüzden ben o kadar sert ve katı değilim" ifadelerini kullandı.

Kuralları uygulayan kişinin eşi Katherine Schwarzenegger olduğunu belirten ünlü isim, "Bu konuda iyi bir denge kurduk" dedi.

Chris Pratt'in Anna Faris ile evlilğinden ise Jack adında bir oğlu bulunuyor.