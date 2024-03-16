Katı kişi sendromuyla savaşan Celine Dion: Normal bir hayat yaşamaya kararlıyım

Şarkıcı sahnelerde olmak hakkında, “Performans kariyerime devam etme yolum devam ederken, hayranlarımı görmeyi ne kadar özlediğimi fark ettim. Bu yokluk sırasında, bu tanıyı paylaşan diğer kişilere yardımcı olmak için hayatımın bu bölümünü belgelemeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK YARATACAK



Belgeselin az bilinen rahatsızlık hakkında farkındalık yaratacağını umduğunu da sözlerine ekledi. Dion, Aralık 2022'de hayranlarına bir Instagram videosunda katı kişi sendromuyla uğraştığını söyleyerek spazmların "günlük hayatının her yönünü etkilediğini" belirtmişti.



Bu, Dion'un performans göstermesini engelledi ve Mayıs 2023'te gelecekteki tüm tur tarihlerini iptal etti. Aralık 2023'te kız kardeşi, ünlü şarkıcının kasları üzerinde kontrolü olmadığını" ancak sahneye geri dönmeye kararlı olduğunu söyledi.



KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?



Dünya çapında 1 ila 2 milyon insanı etkileyen katı kişi sendromu, kas spazmlarına ve zamanla kötüleşen ağrılı sertliğe neden olur. Nörolojik ve otoimmün bir hastalık olan katı kişi sendromu, daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.

