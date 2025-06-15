Katy Perry ve Orlando Blomm arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Çifte yakın bir kaynak, Perry'nin son zamanlarda Lifetimes adlı turnesine odaklandığını, bu nedenle sevgilisi Orlando Bloom'u ihmal ettiğini öne sürdü.

People dergisinde yer alan habere göre, ikilinin ilişkisi geri dönülmez bir hasar aldı ve eski mutlu günlerine dönmeleri de pek mümkün görünmüyor. İddialar, Katy Perry ve Orlando Bloom'un hayata dair beklentilerinin de uyuşmadığı yönünde.

Perry ve Bloom’un basın temsilcileri, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Katy Perry, ilişkisine dair son açıklamayı Mayıs ayında yapmıştı. I'm His, He's Mine adlı şarkısını tanıtan ABD'li yıldız, bir hayranının, sevgilisine DM attığını paylaşmıştı.



Perry ve Bloom 2019 yılında nişanlanmış, bir yıl sonra ise kızları Daisy Dove dünyaya gelmişti.

