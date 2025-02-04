Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öğrendi: Casus programla ortaya çıktı!
Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında evlendiği eşi Evren Bölek ile yollarını ayırma kararı aldı. İddiaya göre Beste Açar, eşi Evren Bölek'in telefonuna casus yazılım yükledi ve aldatıldığını o program sayesinde öğrendi.
Kayahan'ın kızı Beste Açar boşanıyor! Açar, 2022'de evlendiği eşi Evren Bölek'ten boşanma kararı aldı.
Sabah'ın haberine göre, Beste Açar eşi Evren Bölek'in telefonununa casus programı yükledi.
İddiaya göre, bu casus programı sayesinde Açar, Bölek'in bir kadın ile ilişkisini öğrenip boşanma konusunda harekete geçti ve boşanma davası açtı.
Fakat eşinin telefonuna yüklemiş olduğu casus programı ile aldatıldığını öğrendikten sonra Açar, bu durumu mahkemede delil olarak kullanamayacağını öğrendi.
Evren Bölek ise durumu öğrendikten sonra hemen evden ayrılıp Urla'ya gitmek zorunda kaldı. İddialara göre, Urla'daki ortak tanıdıkları Evren Bölek'in hâlâ eşini unutamadığını ve boşanmak istemediğini Beste Açar'a söyleyerek ikna etmeye çalıştı.
Çift bu ay İstanbul'da mahkemede karşı karşıya gelecek.
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