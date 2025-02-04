Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öğrendi: Casus programla ortaya çıktı!

İddiaya göre, bu casus programı sayesinde Açar, Bölek'in bir kadın ile ilişkisini öğrenip boşanma konusunda harekete geçti ve boşanma davası açtı.

Fakat eşinin telefonuna yüklemiş olduğu casus programı ile aldatıldığını öğrendikten sonra Açar, bu durumu mahkemede delil olarak kullanamayacağını öğrendi.

