Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan uzaylı açıklaması

"GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRENLER OLUYOR"

Uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, enerji ile her şeyin mümkün olduğunu "İstediğim bir insanla iletişim kurabiliyorum. Koşulsuz alanda koşulsuz sevgiyle istediğiniz zaman her şey mümkün. Şükürler olsun ki iyi ki bu yolu seçtim. Beni korkutan bir şey yaşamadım. Derslerimde enerjiyle burnunu, gözaltı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün. Kaynak sizsiniz" sözleriyle ifade etti.



KÖŞKÜ SATIŞA ÇIKARIYOR

Öte yandan, Açar babası Kayahan'ın Balıkesir Gömeç’teki 5 ayrı villadan oluşan Gönül Köşkü’nü satılığa çıkardığını söyledi.

Açar, “Babam sağlığında da orayı satmak istiyordu. Çünkü işleri ve sağlık durumu nedeniyle çok fazla gidip kalamıyordu. 8 yıl oldu biz de artık iknayız ve ‘Satalım’ dedik. Onun da isteği buydu. Geçen ay satışa çıkıldı. Emlak danışmanlık şirketiyle bir sözleşme yaptık. Bir yerinin anı olarak kalmasını istiyorum. Belki o bölüm müze olarak ziyarete açılabilir. Alacak kişiye de söylüyoruz" ifadelerini kullandı.