Kayahan'ın kızı Beste Açar yeni aşkını ilan etti

DÖRT KEZ EVLENDİ

Öte yandan Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştı. İkili, bir yıl sonra boşanmıştı. Beste Açar, ardından Onur Berberoğlu ile evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Bu evliliğinde de mutluluğu bulamayan Açar, 2011’de Engin Havaron ile nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti. Açar, son olarak Evren Bölek ile bir evlilik yaşadı.