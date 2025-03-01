Kayahan'ın kızı Beste Açar yeni aşkını ilan etti
2015 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, yeni bir aşka yelken açtı. Açar, sevgilisiyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Usta müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022'de Evren Bölek ile evlenmişti. Ünlü isim geçtiğimiz yıl soyadından Bölek'i kaldırarak, boşanma iddialarını doğrulamıştı. İkilinin boşanma davası olaylı olmuştu.
Beste Açar'ın yalnızlığı uzun sürmedi. Açar, yeni sevgilisi İsmail Aslan ile fotoğrafını paylaşarak, yeni birlikteliğini duyurdu.
"SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN"
Ünlü isim, sevgilisiyle mutluluk pozuna "Seninle her şeye varım ben. Şükür" notunu düştü. Çifte çok sayıda tebrik yorumu geldi.
DÖRT KEZ EVLENDİ
Öte yandan Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştı. İkili, bir yıl sonra boşanmıştı. Beste Açar, ardından Onur Berberoğlu ile evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Bu evliliğinde de mutluluğu bulamayan Açar, 2011’de Engin Havaron ile nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti. Açar, son olarak Evren Bölek ile bir evlilik yaşadı.
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