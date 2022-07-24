Kaymakamlıktan Gülşen açıklaması: Yasaklama söz konusu değil

Şarkıcı Gülşen'in Şile'de vermesi planlanan konserinin iptal olmasının ardından kaymakamlıktan yapılan açıklamada, belge eksikliği olduğu ve yasaklama gibi bir durumun olmadığını vurgulandı.

Kaymakamlıktan Gülşen açıklaması: Yasaklama söz konusu değil

Haberler 24.07.2022 - 17:23

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Şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konseri iptal oldu.

Organizatörler şu açıklamayı yaptı: "23.07.2022 tarihinde saat 22.00'da yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyip iptal edilmiştir. Konser tarihi daha sonra siz kıymetli misafirlerimize ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

KAYMAKAMLIK: CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ YOK

Şile Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "Meşrutiyet Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde canlı müzik konseri düzenlemek için 22 Temmuz 2022 tarihinde Kaymakamlığımıza verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulmuştur. Aynı gün yapılan incelemede; konser düzenlemek isteyen işletmenin “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında ana faaliyet konusunun “Büfe İşletmeciliği” olduğu, “Canlı Müzik İzin Belgesi” bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine, eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir."

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