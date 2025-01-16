Kayseri'ye gittiler: Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den tatil pozları
Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, tatil için Kayseri'ye gitti. Erciyes'te kar tatili yapan ünlü çiftten Bastık, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Birkaç ay önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün mutlu birlikteliği sürüyor. Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, kar tatili için Kayseri Erciyes'e gitti.
Ünlü çift, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Zeynep Bastık, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarına; "Snowboard sevdalısıymışım izlenimi verdim" notunu düştü.
"TİPİNİ YERİM"
Serkay Tütüncü de sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve Bastık'a "Tipini yerim" yorumunu yaptı.
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