Kayseri'ye gittiler: Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den tatil pozları

Birkaç ay önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü 'nün mutlu birlikteliği sürüyor. Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, kar tatili için Kayseri Erciyes'e gitti.

Zeynep Bastık, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarına; "Snowboard sevdalısıymışım izlenimi verdim" notunu düştü.

"TİPİNİ YERİM"

Serkay Tütüncü de sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve Bastık'a "Tipini yerim" yorumunu yaptı.