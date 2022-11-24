Kazada yaralanan oyuncu Sergen Deveci'den haber var

Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci ameliyat oldu.Ünlü isimden ameliyat sonrası ilk paylaşım geldi.

Kazada yaralanan oyuncu Sergen Deveci'den haber var

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Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibi, birkaç gün önce dönüş yolunda kaza yaptı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci, ameliyata alındı. Sekiz saat süren operasyon sonrası durumu iyi olan Sergen Deveci'den ilk paylaşım geldi.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Hasta yatağında poz veren Deveci, paylaşımında "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum" dedi.

"Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum" diyen ünlü isim, "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan oyuncu Sergen Deveci'den haber var - 1

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