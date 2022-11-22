Kazım Ağa'ya ne oldu, öldü mü? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Esme’nin Suna’ya Seyran’ın yardım ettiğini ağzından kaçırması üzerine soluğu yalıda alan Kazım, Seyran’ın boğazına yapışınca, gördüklerine dayanamayan Suna Kazım’ın etkisiz hale getirdi. aşananlar ardından gözler Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına çevrildi. Kazım'ın akıbeti, Suna'nın evlenmekten kurtulup kurtulamayacağı Yalı Çapkını 10. bölümünde belli olacak. Cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımı olan Yalı Çapkını'nın 10. bölümü 25 Kasım Cuma günü yayınlanacak.



YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM ÖZETİ



Bölüm boyunca Suna'yı bulmak için her yolu deneyen Kazım'ın beklediği bilgi karısı Esme'den geldi. Yaşadığı gerilime ve eziyete dayanamayan Esme, geçirdiği sinir krizi ardından istemeden de olsa kızının yerini ağzdından kaçırdı. “Seyran’ım ablasına sahip çıktı ya ölsem de gam yemem artık” sözlerini duyan Kazım Ağa, soluğu yalıda buldu. Zaman kaybetmeden Korhan Yalısı’na giden Kazım Ağa, Suna'ya ulaşmak pahasına Seyran'ın canına kastetmeyi göze aldı. Yaşanlara saklandığı yerden şahit olan Suna daha fazla dayanamadı ve elindeki dambılı Kazım Ağa'nın kafasına vurdu. Aldığı darbelerle yatağa yığılan Kazım Ağa'nın kanlar içerisindeki görüntüsü Yalı Çapkını 9. bölüm finaline damga vurdu.