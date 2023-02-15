Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı gündem oldu

Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, aylar önce katıldığı bir YouTube yayınında eşine bir inşaat firmasından gelen reklam yüzü olma teklifinden bahsetmişti. 10 ili etkilleyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Sunal'ın bu anısı yeniden gündeme geldi.



"BEN VİCDANIMA NASIL HESAP VERİRİM?"



Gül Sunal, Kemal Sunal'ın anısını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti. 'Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu' gibi bir cümle kurdum. Kemal ise döndü ve dedi ki, 'Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda?"

YENİDEN PAYLAŞTI



Gül Sunal, "Aylar önce YouTube kanalımda anlattığım anıyı bir hanımefendi kendi Instagram hesabında kullanmış… Sadece Antalya değil, Ayvalık, Marmaris, Çeşme gibi birçok yerde siteler yapılırken 1-2 villa teklif ettiler 80'li yıllarda… Bu ara gündeme gelmiş… " notunu paylaştı.