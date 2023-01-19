Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal nişan fotoğraflarını paylaştı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın nişan fotoğrafları ortaya çıktı.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal nişan fotoğraflarını paylaştı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kemal Sunal ile 19 Ocak 1975'te aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Gül Sunal, o sırada çekilen fotoğrafları yayınladı. Aynı yıl nikah masasına oturan çiftin, nişan törenine ait fotoğraflara birçok beğeni ve yorum yağdı.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal nişan fotoğraflarını paylaştı - 1

"IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN"

Gül Sunal paylaşımına "Filmlerini hep izliyoruz ve çocuklarımıza da izletiyoruz onlarda Kemal Sunal ile büyüyor ışıklar içinde uyusun hep kalbimizde" notunu düştü.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal nişan fotoğraflarını paylaştı - 2

Kemal Sunal, 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.

Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik

Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik

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