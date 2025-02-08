Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Maldivler'de
Uzun yıllar sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla gittiği Maldivler'den birçok kare paylaştı. Çiftin fotoğraflarına binlerce beğeni yağdı.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı. Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönmüştü.
Yeni filmiyle uzun süre gündemden düşmeyen Kobal, yeni sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, Maldivler'de yaptıkları tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Maldivler'e giden Sinem Kobal, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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