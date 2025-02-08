Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Maldivler'de

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı. Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönmüştü.

