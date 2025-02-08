Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Maldivler'de

Uzun yıllar sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla gittiği Maldivler'den birçok kare paylaştı. Çiftin fotoğraflarına binlerce beğeni yağdı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Maldivler'de

2016 yılında kendisi gibi oyuncu ile dünya evine giren , 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı. Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönmüştü.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Maldivler'de - 1

Yeni filmiyle uzun süre gündemden düşmeyen Kobal, yeni sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Maldivler'de - 2

Ünlü oyuncu, Maldivler'de yaptıkları tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Maldivler'de - 3

Eşi ve kızlarıyla Maldivler'e giden , keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...