Kendall Jenner: İlişkilerimde savaşçıyımdır

Şu sıralar Latin şarkıcı Bad Bunny ile birliktelik yaşayan model, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda "Gerçekten birini sevdiğim zaman, onu çok severim. Hiçbir bahane olmadan severim. Vedaları sevmem. Veda etmemek için savaşırım. İlişkilerim için hep savaşırım. Bazen utangaç ve mesafeli olmama rağmen çok küçük yaşlardan beri böyle oldum" dedi.

27 yaşındaki model sözlerine "Hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmem. Bazı insanlar benimle tanışma konusunda istekli değildir ama bu benim için sorun değil" dedi. Jenner, NBA yıldızı Devin Booker ile geçtiğimiz yıl ayrılık kararı almıştı. "ALIŞMAM 20 YILIMI ALDI" Öte yandan bir röportajında bu gösterişli hayatı yaşamaya uygun biri olmadığını söyleyen model, zamanla uyum sağlamayı öğrendiğini söylemişti. Ablası Kim Kardashian'ın ise bu hayat için yaratıldığını söyleyen Jenner, "Bu hayata alışmam 20 yılımı aldı" dedi.

