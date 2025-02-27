Kerem Aktürkoğlu'ndan nişanlısına jest: Kramponuna adını yazdırdı

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak geçtiğimiz aralık ayında nişanlandı. Özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan Azak ile evlilik yolunda ilk adımı atan Aktürkoğlu, nişanlısına jest yaptı.

