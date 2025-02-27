Kerem Aktürkoğlu'ndan nişanlısına jest: Kramponuna adını yazdırdı

Milli takımın ve Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan nişanlısına jest: Kramponuna adını yazdırdı

Milli yıldız ile Ceren Azak geçtiğimiz aralık ayında nişanlandı. Özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan Azak ile evlilik yolunda ilk adımı atan Aktürkoğlu, nişanlısına jest yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan nişanlısına jest: Kramponuna adını yazdırdı - 1

Aktürkoğlu, müstakbel eşinin adını kramponlarına yazdırdı.

Milli futbolcu, kramponlarının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan nişanlısına jest: Kramponuna adını yazdırdı - 2
Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak nişanlandı

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak nişanlandı

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