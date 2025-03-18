Kerem Alışık, 30. ölüm yıl dönümünde babası Sadri Alışık'ı andı
Yeşilçam'da canlandırdığı Turist Ömer karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu Sadri Alışık bugün aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu. Kerem Alışık babasının ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınladı.
Son olarak Akıldan Kalbe filminde rol alan Kerem Alışık, 1995 yılında hayatını kaybeden babası Sadri Alışık'ı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı.
"O SELAM BİR SELAMDAN BİR FAZLASI OLDU"
64 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Yolculuk bir sıcak selam ile başladı.. Ve o selam bir selamdan bir fazlası oldu... Sadri Alışık her selam verdiğinde yüreğimizden kuşlar havalandı gökyüzüne.. Şimdi Sadri Alışık'a her selam verdiğimizde gökyüzü kuşları yolluyor yüreğimize... Yokluğunda 30. yıl... Özlem, minnet, rahmet ve sevgiyle..."
"ANNEMLE BABAMIN GÖLGESİNDE KALMAMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"
Öte yandan, Kerem Alışık, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk olmuştu ve annesiyle babasının gölgesinde kalmamak için çok çabaladığını itiraf etmişti. Babasının Sadri Alışık, annesinin Çolpan İlhan, dayısının Atilla İlhan olması sebebiyle çok şanslı olduğunu söyleyen Kerem Alışık, bunun olumsuz bir tarafı da olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Kendini kanıtlamak için iki kere mücadele ediyorsun. Çünkü aile şansından dolayı olumsuz düşünceler olabiliyor. Ben iyi not aldım, 'babasının oğlu' dediler. Profesyonel futbol oynadım yine öyle dediler. Bu yüzden onu aşmak için daha çok çabalıyorsun. Sonuçta gölgede kalanın gölgesi olmaz."
HAYATTAKİ İLKELERİ: MERAK VE SORU SORMAK
Candaş Tolga Işık'ın "Çok başarılı adamların oğulları genelde çok başarısız oluyor. İstisnalar var tabii siz onlardan birisiniz. Bunu nasıl başardınız?" sorusu üzerine Kerem Alışık, "Bu biraz gene aileden öğrendiğim bir şey. Ben daha çok küçük yaşta annemle, babam sayesinde öğrendim kendim çabalamam gerektiğini. Çalışmak benim hayat arkadaşım oldu. Bizim evimiz bir konservatuvardı. Mesleğin derinliklerini, kendi başına olabilmeyi orada öğrendim. Merak ve soru sormak, hayattaki ilkelerim. Hep satın alınamayan şeyleri sevdim" yanıtını verdi.
"ZENGİN ÇOCUĞU MANTIĞIYLA BÜYÜMEDİM"
"Ailemden dolayı önüme hep engeller çıktı" diyen Kerem Alışık, sabrın ve umut etmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. "Ben zengin çocuğu mantığıyla büyümedim" diyen Kerem Alışık, hep varlık içinde yoklukla, sokakta büyüdüğünü belirtti.
Kerem Alışık, hayattaki en büyük keşkesini "Benim babama sanatımla dokunamamam, babamın sanatımı görememesi sinemde yara. Bu benim en büyük pişmanlığımdır" sözleriyle anlattı.
ARAMIZDAN AYRILALI 30 YIL OLDU
Karaciğer yetmezliği nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın desteğiyle 1990'da ABD'ye giden sanatçıya, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu ve ekibi tarafından organ nakledildi. Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı için tedavi gören Alışık 18 Mart 1995'te İstanbul'da yaşama veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezince her yıl "Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri" veriliyor.
Usta oyuncunun rol aldığı bazı filmler şöyle:
"Fato - Ya İstiklal Ya Ölüm", "İstanbul Geceleri", "Çakırcalı Mehmet Efe", "İstanbul Çiçekleri", "Hürriyet Şarkısı", "Allah'a Ismarladık", "Kendini Kurtaran Şehir-Şanlı Maraş", "Tanrı Şahidimdir" "Vatan ve Namık Kemal", "Yavuz Sultan Selim Ağlıyor", "İki Süngü Arasında", "Suçlu Benim", "Soygun", "Halıcı Kız", "Daima Kalbimdesin", "Çalınan Aşk", "Korkusuz Kabadayı", "İlk Göz Ağrısı".
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Sadri Alışık
- Kerem Alışık