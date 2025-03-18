Kerem Alışık, 30. ölüm yıl dönümünde babası Sadri Alışık'ı andı

"Yolculuk bir sıcak selam ile başladı.. Ve o selam bir selamdan bir fazlası oldu... Sadri Alışık her selam verdiğinde yüreğimizden kuşlar havalandı gökyüzüne.. Şimdi Sadri Alışık'a her selam verdiğimizde gökyüzü kuşları yolluyor yüreğimize... Yokluğunda 30. yıl... Özlem, minnet, rahmet ve sevgiyle..."

"ANNEMLE BABAMIN GÖLGESİNDE KALMAMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Öte yandan, Kerem Alışık, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk olmuştu ve annesiyle babasının gölgesinde kalmamak için çok çabaladığını itiraf etmişti. Babasının Sadri Alışık, annesinin Çolpan İlhan, dayısının Atilla İlhan olması sebebiyle çok şanslı olduğunu söyleyen Kerem Alışık, bunun olumsuz bir tarafı da olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Kendini kanıtlamak için iki kere mücadele ediyorsun. Çünkü aile şansından dolayı olumsuz düşünceler olabiliyor. Ben iyi not aldım, 'babasının oğlu' dediler. Profesyonel futbol oynadım yine öyle dediler. Bu yüzden onu aşmak için daha çok çabalıyorsun. Sonuçta gölgede kalanın gölgesi olmaz."

HAYATTAKİ İLKELERİ: MERAK VE SORU SORMAK



Candaş Tolga Işık'ın "Çok başarılı adamların oğulları genelde çok başarısız oluyor. İstisnalar var tabii siz onlardan birisiniz. Bunu nasıl başardınız?" sorusu üzerine Kerem Alışık, "Bu biraz gene aileden öğrendiğim bir şey. Ben daha çok küçük yaşta annemle, babam sayesinde öğrendim kendim çabalamam gerektiğini. Çalışmak benim hayat arkadaşım oldu. Bizim evimiz bir konservatuvardı. Mesleğin derinliklerini, kendi başına olabilmeyi orada öğrendim. Merak ve soru sormak, hayattaki ilkelerim. Hep satın alınamayan şeyleri sevdim" yanıtını verdi.