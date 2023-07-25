Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan'ı ölüm yıldönümünde andı: Annen yok, kimsen yok

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti. İlhan'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık, annesini 9. ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

Alışık paylaşımında “Tam 9 yıl önce bugün temmuzun kan kırmızı karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. ‘Anne’ diye bağırdım uykumda… İki elim iki taş parçası, sığamadım çığlığıma… Sığamadım dağlara… Aslında rüyalara kızmayan bir insandım… Başımı yüreğime vura vura parçaladım. Bugünden tam 9 yıl önceydi, limon renkli bir şafak… Al ışıklı, ak alınlı çolpan yıldızı kayboluvermişti… Nurlu ellerinden öpecek bir gök bırakarak… Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali… Annen yok, kimsen yok…” ifadelerini kullandı.

