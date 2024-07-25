Kerem Alışık'ın anne özlemi: Evimizin mukaddes yüzlü Çolpan İlhan'ı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti. İlhan'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık, annesini 9. ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

"YOKLUĞUNDA 10 YIL"



Annesiyle fotoğrafını paylaşan Kerem Alışık, "Gözleri göz değildi' derdi babam. Sanki bir memleket. Daima sonbahar vurgunu. Yorgun argındır elbet. Çantası koltuğunda hep öyle sessiz. Derli toplu giyinir, eli yüzü tertemiz... Gözyaşının bir damlası umut, bir damlası sevda. Gelincik çiçeği takmıştır saçlarına. Su vermiş, emek vermiş, gül vermiştir bana gülesiye. Bembeyaz bir kalbi vardır bende. Taşırım ölesiye. Yokluğunda 10 yıl... Nur içinde yat evimizin, yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan İlhan'ı..." ifadelerini kullandı.