Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in rol aldığı "Son of a Rich" filminin Türkçe adı belli oldu

Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı "Son of a Rich" filminin Türkçe adı açıklandı.

Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in rol aldığı "Son of a Rich" filminin Türkçe adı belli oldu

ile Melis Sezen aynı filmde buluşuyor. İkili, "Son of a Rich" adlı filmde başrolleri paylaşacak. Filmin yönetmenliğini ise Onur Ünlü üstleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Son of a Rich" filmi, Türkçe ismi “Şımarık” ile izleyicileriyle buluşacak.

Kerem Bürsin’in “Mete”, Melis Sezen'in "Asena" karakterine hayat vereceği filmde Erkan Kolçak Köstendil “Sami”, Ahmet Mümtaz Taylan “Teoman”, Cemal Hünal “Halis” ve Güven Kıraç “Yavuz” rollerine hayat verecek.

Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in rol aldığı "Son of a Rich" filminin Türkçe adı belli oldu - 1

Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan filmde (Mete) zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğlu olarak karşımıza çıkıyor. 

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