Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Caz sanatçısı Kerem Görsev, sanatçı Neco’nun kızı Zeynep Özyılmazel ile evleneceğini açıkladı.



Snob Magazin'in haberine göre, 63 yaşındaki Görsev "Zeynep Özyılmazel’le nişanlandım. Yazın evleneceğiz. Zeynep’e bıraktım düğünü... Küçük bir şey olacak. Sonra İstanbul’a döneceğiz” açıklamasını yaptı.



Piyanist, "Neco Bey'le konuştunuz mu?" sorusuna, "Kendisiyle konuşmadım. Zeynep ile konuştum. Zeynep'i zaten 20 sene küsürdür tanıyorum. Biliyordur herhalde nişanı... Ben söylemedim" yanıtını verdi.

