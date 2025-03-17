Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor
Ünlü müzisyen Kerem Görsev, Zeynep Özyılmazel ile evleniyor.
Caz sanatçısı Kerem Görsev, sanatçı Neco’nun kızı Zeynep Özyılmazel ile evleneceğini açıkladı.
Snob Magazin'in haberine göre, 63 yaşındaki Görsev "Zeynep Özyılmazel’le nişanlandım. Yazın evleneceğiz. Zeynep’e bıraktım düğünü... Küçük bir şey olacak. Sonra İstanbul’a döneceğiz” açıklamasını yaptı.
Piyanist, "Neco Bey'le konuştunuz mu?" sorusuna, "Kendisiyle konuşmadım. Zeynep ile konuştum. Zeynep'i zaten 20 sene küsürdür tanıyorum. Biliyordur herhalde nişanı... Ben söylemedim" yanıtını verdi.
Sanatçı Neco'nun kızı Zeynep Özyılmazel 47 yaşında.
Daha önce iki kez evlilik yapan Görsev, "Fazla yaş farkı yok. 17 yaş çok mu? 64 yaşındayım, öyle şeyleri kafayı takmıyorum" dedi.
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