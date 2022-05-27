'Kesik baş' cinayetinde önemli gelişmeler

Hafta içi her gün saat 13.00’te Star TV ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında hareketli dakikalar!



Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Dursunlar Köyü’nün Kadıoğlu Mahallesi’nde 21 Kasım 2021 günü sabah saatlerinde kafası kesilmiş halde cesedi bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gerçeğin Peşinde programının daha önceki yayınlarında isimleri geçen şüpheliler arasında Mustafa Keleş’in kardeşi İbrahim K., eşi Fatma K., cesedi ilk gören kişi İlyas A. ve olay yerine eldivenle geldiği iddia edilen Cihan T. öte yandan komşusu olan ve aralarında muhtar azasının da bulunduğu S.A., E.T, R.T, S.A, S.A.,S.A, D.A. olmak üzere toplam 11 şüpheli şahıs sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçen şüpheliler için 36 saatlik gözaltı kararı verildi.

