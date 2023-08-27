Kevin Costner: Eşimin beni aldatıp aldatmadığını bilmiyorum

"EŞİMİ ALDATMADIM"

Elde edilen dava belgelerine göre Kevin Costner, evliliği süresince eşini asla aldatmadığını belirtti ancak oyuncu, eşinin kendisini aldatıp aldatmadığından emin olmadığını söyledi.

Coster, eski eşi Christine'in evlilik dışı romantik ilişkiye girip girmediğini bilmediğini ve eğer aldattıysa da kendisine ait servetten harcayıp harcamadığını bilmediğini bildirdi.

