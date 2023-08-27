Kevin Costner: Eşimin beni aldatıp aldatmadığını bilmiyorum

"Kurtlarla Dans", "Gitmesine İzin Ver" ve "Bodyguard" gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Kevin Costner ile 18 yıllık eşi ayrılık kararı almıştı. Nafaka ve mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan çiftin boşanma davası devam ediyor.
Çift son dönemde ise aldatma iddialarıyla gündeme geldi.
"EŞİMİ ALDATMADIM"
Elde edilen dava belgelerine göre Kevin Costner, evliliği süresince eşini asla aldatmadığını belirtti ancak oyuncu, eşinin kendisini aldatıp aldatmadığından emin olmadığını söyledi.
Coster, eski eşi Christine'in evlilik dışı romantik ilişkiye girip girmediğini bilmediğini ve eğer aldattıysa da kendisine ait servetten harcayıp harcamadığını bilmediğini bildirdi.
NAFAKA ÖDEYECEK
Öte yandan, ünlü oyuncunun Christine Baumgartner'a ne kadar nafaka ödeyeceği ortaya çıkmıştı. 68 yaşındaki Costner, Baumgartner'a aylık 129 bin 755 dolar ödeyecek.
Çiftin Cayden, Hayes ve Grace adında üç çocuğu bulunuyor.
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