Kıbrıs Türkü Hollywood yıldızı Tamer Hassan'dan depremzedelere destek

Deprem bölgelerini ziyaretlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelerek afetzedelere yardımlarını sürdüren Hassan, bölgede yaşadıklarını anlattı. Depremin ardından bir yakınıyla hızla bölgeye intikal ettiklerini anlatan Hassan, "Bölgede her şey çok kötüydü. Yapabildiğimiz yardımları yaptık. İngiliz SKY televizyonuna bağlanarak durumu İngiltere’deki yardımseverlere duyurduk. Oradan da destekler gelmeye başladı. Ben de hala elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 hafta bölgede kaldım, ancak daha çok yardım gerekiyor" dedi.