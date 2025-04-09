Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki oğlu sinema sektörüne adım atıyor

Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki oğlu Psalm West'in, Angry Birds 3 filminde seslendirme yapacağı duyuruldu.

Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki oğlu sinema sektörüne adım atıyor

Realite şov yıldızı 'ın oğlu, Hollywood'a resmen adım attı! People dergisinde yer alan habere göre, Kardashian'ın eski eşi 'ten olan oğlu Psalm West, 29 Ocak 2027'de vizyona girmesi beklenen Angry Birds 3 filminde seslendirme yapacak.

Angry Birds 3 filminin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla beraber iddia, doğruluk kazandı.

Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki oğlu sinema sektörüne adım atıyor - 1

KADRODA KİMLER VAR?

Kadrosunda Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom ve Danny McBride gibi oyuncuların rol aldığı filme dahil olan yeni isimler arasında ise Nikki Glaser, Keke Palmer, Sam Richardson ve Tim Robinson bulunuyor.

Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki oğlu sinema sektörüne adım atıyor - 2

ÇOCUKLARI BİRER BİRER HOLLYWOOD'A ADIM ATIYOR

Kardashian'ın çocukları arasında sinemaya adım atan tek isim Psalm West değil. North ve Saint'in de 2023 yapımı PAW Patrol: The Mighty Movie'nin yıldızlarla dolu kadrosunda yer aldığı, daha önce duyurulmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...