Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki oğlu sinema sektörüne adım atıyor

Realite şov yıldızı Kim Kardashian'ın oğlu, Hollywood'a resmen adım attı! People dergisinde yer alan habere göre, Kardashian'ın eski eşi Kanye West'ten olan oğlu Psalm West, 29 Ocak 2027'de vizyona girmesi beklenen Angry Birds 3 filminde seslendirme yapacak. Angry Birds 3 filminin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla beraber iddia, doğruluk kazandı.

KADRODA KİMLER VAR? Kadrosunda Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom ve Danny McBride gibi oyuncuların rol aldığı filme dahil olan yeni isimler arasında ise Nikki Glaser, Keke Palmer, Sam Richardson ve Tim Robinson bulunuyor.



ÇOCUKLARI BİRER BİRER HOLLYWOOD'A ADIM ATIYOR



Kardashian'ın çocukları arasında sinemaya adım atan tek isim Psalm West değil. North ve Saint'in de 2023 yapımı PAW Patrol: The Mighty Movie'nin yıldızlarla dolu kadrosunda yer aldığı, daha önce duyurulmuştu.