Kısa bir süre önce anne olan Neslihan Atagül'den yeni kare

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 'nun Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve ünlü çift 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Mutluluklarını bebekle taçlandıran ve şimdilerde oğluyla ilgilenen Neslihan Atagül , yeni bir paylaşım yaptı.

Modacı Özgür Masur'la fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki ünlü oyuncu, yakın arkadaşının doğum gününü "İyi ki iyi ki" ifadeleriyle kutladı.

"BENİM MANZARAM"

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Neslihan Atagül, önceki gün de minik oğlu Aziz'in ayaklarını paylaştı ve "Benim manzaram" notuyla duygularını ifade etti.