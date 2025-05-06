Kısa bir süre önce anne olan Neslihan Atagül'den yeni kare

Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, kısa bir süre önce anne oldu. Şimdilerde oğluyla ilgilenen ünlü isim, son paylaşımıyla gündem oldu.

Kısa bir süre önce anne olan Neslihan Atagül'den yeni kare

ile 'nun Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve ünlü çift 2016 yılında dünyaevine girmişti.

İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR

Ünlü çift, geçtiğimiz ay oğullarına kavuştu. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, bebeklerine Aziz adını verdi.

Kısa bir süre önce anne olan Neslihan Atagül'den yeni kare - 1

Mutluluklarını bebekle taçlandıran ve şimdilerde oğluyla ilgilenen , yeni bir paylaşım yaptı.

Kısa bir süre önce anne olan Neslihan Atagül'den yeni kare - 2

Modacı Özgür Masur'la fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki ünlü oyuncu, yakın arkadaşının doğum gününü "İyi ki iyi ki" ifadeleriyle kutladı.

Kısa bir süre önce anne olan Neslihan Atagül'den yeni kare - 3

"BENİM MANZARAM"

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan , önceki gün de minik oğlu Aziz'in ayaklarını paylaştı ve "Benim manzaram" notuyla duygularını ifade etti.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: İyi ki doğdun

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: İyi ki doğdun

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