Kısmetse Olur ile tanınan Aycan Varış ve Onur Yüksel'den evlilik yolunda ilk adım

Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur adlı programın favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel'in aşkları o dönem yarım kalmıştı. Yarışma sonrası ayrılık kararı alan çift, yıllar sonra bir araya geldi.

AŞKA İKİNCİ ŞANS

Aycan Varış ile Onur Yüksel, 9 yıllık aranın ardından ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.