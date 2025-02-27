Kısmetse Olur ile tanınan Aycan Varış ve Onur Yüksel'den evlilik yolunda ilk adım
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Aycan Varış ve Onur Yüksel, 9 yıl sonra bir araya geldi. Aşkları seneler sonra yeniden başlayan ikili, evlilik için ilk adımı atarak nişanlandı.
Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur adlı programın favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel'in aşkları o dönem yarım kalmıştı. Yarışma sonrası ayrılık kararı alan çift, yıllar sonra bir araya geldi.
AŞKA İKİNCİ ŞANS
Aycan Varış ile Onur Yüksel, 9 yıllık aranın ardından ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.
YILLAR SONRA NİŞANLANDILAR
Geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını açıklayan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
Nişan gecesinden kareleri sevenleriyle paylaşan Aycan Varış'a "Tebrikler", "Mutluluklar" şeklinde yorumlar geldi.
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