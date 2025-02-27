Kısmetse Olur ile tanınan Aycan Varış ve Onur Yüksel'den evlilik yolunda ilk adım

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Aycan Varış ve Onur Yüksel, 9 yıl sonra bir araya geldi. Aşkları seneler sonra yeniden başlayan ikili, evlilik için ilk adımı atarak nişanlandı.

Kısmetse Olur ile tanınan Aycan Varış ve Onur Yüksel'den evlilik yolunda ilk adım

Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur adlı programın favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel'in aşkları o dönem yarım kalmıştı. Yarışma sonrası ayrılık kararı alan çift, yıllar sonra bir araya geldi.

AŞKA İKİNCİ ŞANS

Aycan Varış ile Onur Yüksel, 9 yıllık aranın ardından ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.

Kısmetse Olur ile tanınan Aycan Varış ve Onur Yüksel'den evlilik yolunda ilk adım - 1

YILLAR SONRA NİŞANLANDILAR

Geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını açıklayan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Nişan gecesinden kareleri sevenleriyle paylaşan Aycan Varış'a "Tebrikler", "Mutluluklar" şeklinde yorumlar geldi.

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